Droga dell’Isis in Italia, 700 pillole sequestrate a un nigeriano

La droga dell’Isis in mezzo ai più giovani. Si chiama tramadolo cloridato e sarebbe usata dai combattenti dell’Isis per lanciarsi in battaglia senza paura e con coraggio. Tutto succede a Montevarchi in provincia di Arezzo dove la squadra mobile del dirigente Nino De Santis ha sequestrato circa 600-700 pillole di tramadolo dopo aver individuato le strane abitudini di un nigeriano. A lanciare questo nuovo preoccupante allarme è La Nazione che segue altri casi realativi a questa droga

Questa sostanza oppiacea, di derivazione sintetica, induce una percezione bassa o addirittura scarsa del dolore, blocca il sonno e la fame. Come se non bastasse toglie stanchezza e depressione. Al tempo stesso dà effetti allucinogeni e non rientra nella tabella degli stupefacenti ma soprattutto è una droga low-cost così da invogliare i ragazzi ignari però dei terribili effetti collaterali. Tutto questo ha fatto insospettire la polizia che seguendo le tracce di questo nigeriano è arrivata al sequestro del grosso quantitativo di capsule all’interno di un appartamento nella disponibilità del ragazzo straniero.