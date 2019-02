Italiani in povertà, comprano da cinesi e bengalesi per risparmiare

Tre paia di calze in un negozio italiano: 9,90 euro. Tre paia di calze in un negozio cinese: 2,20. Il calcolo è facile: se si opta per la seconda soluzione si risparmiano 7,70 euro. Gli italiani sembrano sempre più proiettati a fare questo ragionamento. In particolare, le famiglie comprano negli store cinesi di abbigliamento e si recano negli esercizi bengalesi quando si tratta di alimentari.

A “Stasera Italia” parlano tanti clienti e la risposta è sempre la stessa: “Qua le arance le pago 99 centesimi mentre in un supermercato le pago 2,50 €, risparmio più della metà”. Eppure il prezzo così basso dovrebbe incidere sulla qualità del prodotto, ma in tanti vi rinunciano.