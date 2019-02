Globalizzazione, Prodi: bilancio positivo ma manca un’organizzazione mondiale

Parlando di globalizzazione, Prodi afferma che il bilancio è positivo. “Due miliardi e mezzo di persone hanno oggi una sufficiente risorsa economica – ha detto Prodi – e quindi la globalizzazione ha funzionato ma questo sviluppo tumultuoso, senza regole, ha messo in crisi da noi le strutture economiche. Il problema è che non c’è un’organizzazione mondiale che fa rispettare queste regole. Le regole vanno coordinate perché la concorrenza cinese non può non rispettarle”.

Lo ha detto l’ex Presidente del Consiglio, Romano Prodi nel corso del convegno ‘L’Italia del futuro in un mondo che cambia’ organizzato nell’ambito del ciclo di convegni intitolato ‘Il Sabato delle Idee’ nella sede dell’università Suor Orsola Benincasa a Napoli.