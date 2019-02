Parma “Spara a Salvini e mira bene”, sinistra muta davanti alle minacce di morte

“Spara a Salvini e mira bene”. In calce la “A” cerchiata, simbolo degli anarchici. L’orrore è comparso su un muro di Parma. Soltanto pochi giorni fa, Matteo Salvini aveva espresso la sua soddisfazione per l’arresto di un gruppo di anarco-insurrezionalisti che sarebbero stati responsabili dell’esplosione di un ordigno contro una sede della Lega ad Ala, in Trentino (l’episodio risale all’ottobre dello scorso anno).

