Milano, picchia la figlia 15enne perché non porta il velo: arrestata

Doveva portare il velo e non poteva parlare con i compagni di scuola maschi. Se disobbediva veniva punita, anche fisicamente. E’ questo il racconto fatto da una 15enne, nata in Egitto e residente a Milano, che ha portato all’arresto della madre, una donna di 31 anni.

La storia viene a galla in seguito a un malore che la 15enne ha a scuola: è quella l’occasione, stando a quanto riporta il “Corriere della Sera”, per confidarsi con un’insegnante. La ragazzina racconta di una madre molto severa e rigida, soprattutto quando si parla di velo, che è costretta a indossare, e al divieto di rivolgere la parola ai maschi. Ma non solo: la 15enne è costretta ad accompagnare la madre quando va a fare lavori domestici nelle case e a studiare il Corano. Ogni sua disobbedienza viene punita fisicamente.