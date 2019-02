Siria, “Gli USA hanno portato via in elicottero oro e soldi dell’Isis”

Condividi

Le forze statunitensi nell’Est siriano avrebbero “messo le mani” sul tesoro dei jihadisti dello Stato Islamico (Isis), portando via lingotti d’oro e decine di milioni di dollari. A sostenerlo è l’Osservatorio siriano per i diritti umani, una ong che conta su una estesa rete di attivisti in tutto il Paese.”

La coalizione internazionale a guida Usa ha trasportato numerose casse pesanti prelevate da depositi dell’Isis” nella provincia orientale siriana di Deir Ezzor dove è in corso “la battaglia finale” condotta dalle forze curde siriane per espugnare le ultime sacche dei jihadisti, ha riferito l’ong citando fonti locali, secondo le quali “queste casse contengono, quasi sicuramente, quantità di oro e soldi” raccolti dall’Isis dalla Siria e dall’Iraq al culmine della sua ascesa nel 2014.