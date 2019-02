Parigi: Gay Pride a Disneyland

Il gay pride? Quest’anno in Europa parte da Disneyland. Il popolare parco di divertimento vicino Parigi ha deciso di ospitare la manifestazione che più di tutte rappresenta l’orgoglio della comunità Lgbti. “Il primo giugno 2019 Disneyland Paris si illuminerà con i colori dell’arcobaleno per celebrare la diversità, durante lo sfavillante Magical Pride. Indossa l’abito dei tuoi sogni, sentiti come in una fiaba e vivi il Parco Walt Disney Studios come mai prima d’ora – forte, orgoglioso e vivo con tutti i colori dell’arcobaleno”, si legge nell’annuncio pubblicato sul sito ufficiale del parco.

Già dal 2014 una versione non ufficiale del “Magical Pride” si svolgeva nel parco a tema, con il consenso silenzioso di Disneyland senza l’ufficialità. Dall’anno scorso nei negozi presenti all’interno del parco è possibile acquistare il “Mickey Mouse Rainbow Love”, un cappello con le orecchie di Topolino, ma dipinte con i colori dell’arcobaleno. Adesso nel parco ci sarà un vero e proprio gay pride.