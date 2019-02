Desirée, arrestata una donna del Botswana: “Dava droga alla ragazzina”

Una nuova svolta nelle indagini sulla morte di Desirèè Mariottini. È stata arrestata Antonella Fauntleroy, 21 anni, del Botsawana e amica della ragazzina morta nel capannone degli orrori nel quartiere San Lorenzo a Roma.

La donna sarebbe accusata di aver ceduto la droga alla ragazzina anche nei giorni precedenti al decesso. A inchiodare la donna sono state alcune testimonianze che hanno indicato la 21enne come possibile pusher della sedicenne. La donna, come riporta l’Adnkronos, è stata individuata nel vano lavanderia di uno stabile in borgata Finocchio dagli agenti della Squadra Mobile di Roma, coordinati dai magistrati del Gruppo Antiviolenza della Procura di Roma.