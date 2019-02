Macron si mangia l’Italia, le mani dei francesi sull’Istat

Accade, infatti, che, sotto la coltre di una densa burocrazia, stia per scadere tra pochi giorni – il 18 febbraio – la cosiddetta “Gara per il servizio di conduzione e gestione di interviste Capi per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per Istat”. Che, detta così, sembra solo uno dei tanti, fumosi, tediosi, concorsini pubblici.

Ma in realtà, a leggerne con attenzione il bando sul portale Consip si tratta della più ciclopica e completa indagine triennale continuativa sulle “spese delle famiglie” e “sulle forze lavoro”, per una cifra di 29,720 milioni in tre anni. Cioè è la madre di tutte le ricerche di mercato. Per capirci: quella su cui si calcolano i dati del Pil, i consumi delle famiglie, l’ occupazione, l’ inflazione. Quella che determina i panieri. Quella soprattutto che, in virtù della sua base di 366mila interviste personali a nominativo fisso nominali “Capi” (le più costose: viso-a-viso col computer in mano), rappresenta per ogni Stato o azienda una formidabile banca dati con perfetta profilatura degli utenti.

SENZA CONCORRENTI

La “Gara per il servizio di conduzione, ecc..” è la più ambita, e già negli ultimi anni aveva subito una silenziosa colonizzazione francese. Fino ai primi del 2000 l’ Istat la faceva direttamente. Poi, dal 2002 l’ ha appaltata per dieci anni alla potente francese Ipsos che aveva acquistato – guarda caso – proprio quel ramo d’ azienda Istat e contrattualmente aveva la prelazione. Quattro anni dopo, alla nuova gara, parteciparono sempre Ipsos, la tedesca Gfk, le italiane Doxa e l’ Istituto Piepoli che si avvaleva di una rete di piccoli operatori (Pragma, Izi, e la romana Field Service Italia, la più grande rete di rilevatori sul territorio ora comprata dall’ altra italiana Swg).

E vinse, di un pelo, ancora Ipsos, Piepoli secondo. Oggi, all’ ennesimo bando, con la situazione politica completamente cambiata, la Francia non ha più concorrenti. Gfk, il primo competitor, ha venduto il ramo d’ azienda public affairs di ricerca, la sua statistica sociale, a Ipsos stessa. La Doxa di Marina Salamon, il secondo concorrente forte, si sfila perché pare sotto acquisizione, da novembre 2018 – secondo il quotidiano Mf, mai smentito – da parte di Bva, ovviamente francese finora non presente in Italia.