Primarie, Zingaretti tenta di mascherarsi: simbolo Pd assente nel volantino

ROMA, 6 FEB – E’ pronto il manifesto e il volantino a sostegno di Nicola Zingaretti per le primarie del Pd del 3 marzo. In questi c’è il logo della mozione, “Piazza Grande”, ma è assente il simbolo del Pd. Il manifesto è scaricabile sul sito piazzaweb.social, la piattaforma con i materiali per la campagna per le primarie. ansa

