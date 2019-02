Gender nelle scuole: opuscoli ‘osceni’. Il commento di Emiliano (Pd)

di Fabio Candalice

In un suo post, l’assessore Sivio Maselli ha dato dei “bigotti” a tutti quei Baresi che si sono schifati alla sola idea che nelle scuole di Bari possano essere distruibuiti i famosi oposculi che spiegano a ragazze e ragazzi come masturbarsi, come prenderla in c***, come succh**** ecc. e mi fermo per pudore!

L’assessore (volutamente con la “a” minuscola) tira la giacchetta a Papa Francesco che ha detto essere cosa giusta l’educazione sessuale nelle scuole.

Giusto, ma il Papa ha precisato che tale educazione deve essere libera da “colonizzazioni ideologiche” e quegli opuscoli sono proprio la massima espressione della colonizzazione ideologica GENDER.



Ebbene, Maselli, ascolti questo video e, oltre alle castronerie dette da Emiliano, ascolti bene cosa dice Papa Francesco del GENDER: “uno sbaglio della mente umana, che fa tanta, tanta confusione”!

E ora si dimetta subito, senza attendere di essere spazzato via alle prossime elezioni amministrative, insieme a tutto il resto della truppa “arcobaleno”!

Generazione Famiglia: “Didascalie oscene grazie a Comune di Bari. In campo contro attentato a libertà educativa”

“Nuove didascalie oscene e pruriginose. E’ in atto l’ennesima colonizzazione ideologica a danno degli studenti delle scuole superiori di Bari, tramite la diffusione e il finanziamento, ad opera dello stesso Comune, dei libretti “Che cos’è l’amor?”veicolanti l’ideologia gender e una visione del sesso inadatta a minori”,afferma Emanuela Antonacci, portavoce del circolo territoriale di Bari di Generazione Famiglia, oggi presente alla conferenza stampa svoltasi presso il Comune di Bari insieme al consigliere comunale di Forza Italia Giuseppe Carrieri.

“Come Generazione Famiglia –ha aggiunto Antonacci – siamo scesi di nuovo in campo contro quest’attentato della libertà educativa dei genitori”.

“Non si comprende, poi, dove sia l’amore, in questo supporto di didattico”, ha fatto da eco il consigliere forzista Carrieri, il quale ha criticato aspramente la part edei libretti riservata all’autoerotismo descritto con immagini ambigue.

“Questi libretti si basano sullo stereotipo dell’adolescente come smaliziato e perfettamente in grado di masticare argomenti forti che in realtà meriterebbero di essere affrontati con grande delicatezza”, ha aggiunto Vito Iacobazzi del circolo territoriale di Bari di Generazione Famiglia.

“Generazione Famiglia-promette il presidente nazionale Jacopo Coghe – vigilerà perché vengano rispettate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell’Istruzione, in cui viene riconosciuto il diritto di priorità educativa dei genitori. Annunciamo inoltre sin da ora un’interrogazione parlamentare, tramite l’onorevole Marcello Gemmato di Fratelli d’Italia, con cui verrà fatta chiarezza sulla vicenda, richiedendo anche soluzioni immediate e concrete”.

Ufficio stampa Generazione Famiglia Bari