Migranti, “Mattarella intervenne pesantemente su Conte”

di La7

“La sua linea è per natura umanitaria, quello che non ha voluto fare è stato di farsi mettere in mezzo dal governo“. Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera, ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira su La7, svela un retroscena su Sergio Mattarella:

“Quando ci fu il primo blocco di Matteo Salvini al porto, il presidente intervenne pesantemente su Giuseppe Conte, sul capo del governo e la situazione fu sbloccata con Salvini e Luigi Di Maio che dicevano siamo stati costretti a far approdare questa nave da Mattarella, la stessa cosa si è ripetuta quando è intervenuto il Vaticano. Mattarella non vuole essere l’alibi in un simile mercato. Però sulla questione è intervenuto molte volte e anche in ambito europeo, a Berlino e a Bruxelles, rimarcando che comunque l’Italia non può fare da sola”.