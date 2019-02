Elezioni UE: Elsa Fornero pronta a candidarsi con Emma Bonino

Condividi

Elsa Fornero potrebbe candidarsi alle elezioni europee di maggio. Sembra che l’ex ministro del governo di Mario Monti possa essere capolista nella circoscrizione Nord-Ovest (Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta) per +Europa. Insomma, con la sua amica di lunga data Emma Bonino. La Fornero, riporta il sito www.lospiffero.it, non ha ancora sciolto la riserva ma negli ambienti c’è ottimismo. Un’ipotesi che sembra confermata anche dalla sua frequenti apparizioni in tv e nei convegni promossi proprio da +Europa. liberoquotidiano.it