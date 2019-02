Condividi

. Bolton lo ammette ufficialmente senza farsi troppi problemi : stiamo esaminando le risorse petrolifere Venezuela.

Gli ipocriti tecnocrati della UE: vogliamo accompagnare il processo democratico… in Venezuela! >>>

Bolton: We’re looking at oil assets in #Venezuela

Admitted. Officially. pic.twitter.com/OIyL5j68YS

— In the NOW (@IntheNow_tweet) January 30, 2019