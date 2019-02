Asia Bibi è in Canada con la famiglia

1 FEB – La cristiana pakistana Asia Bibi, recentemente scagionata dall’accusa di blasfemia per cui era stata condannata a morte, ha lasciato il Paese ed è ora in Canada. Lo riferisce il suo avvocato, Saif ul Malook alla Frankfurter Allgemeine Zeitung.

“È insieme alla sua famiglia”, ha detto al telefono. Per ragioni di sicurezza, non ha tuttavia voluto rivelare la data esatta della loro partenza e come hanno lasciato il Paese.

