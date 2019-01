Omicidio Calabresi, Italia paga pensione all’ex terrorista Pietrostefani

Dopo l’arresto di Cesare Battisti i riflettori sono tutti puntati su Giorgio Pietrostefani. Latitante in Francia e condannato per l’omicidio del commissario Calabresi, vive con una pensione pagata dall’Inps di 1500 euro. A rivelarlo è Panorama che racconta l’assurda vicenda.

A quanto pare Pitrostefani percepisce un assegno dall’Istituto di previdenza sociale in quanto titolare di uan pensione di vecchiaia dei lavoratori ex Inpdai. Pietrostefani oggi ha 75 anni, si è separato dalla moglie e ha subito un trapianto di fegato. Dal 2017, come detto, incassa il rateo della pensione. Per poter mettere le mani sull’assegno, Pietrostefani ha versato in Francia, dal 2000 al 2015, 12000 euro ogni anno per pagare i contributi previdenziali e quindi accedere ad una convenzione tra Francia e Italia che permette poi l’erogazione dell’assegno previdenziale. Insomma si può dire che lo Stato italiano paga la pensione ad un latitante.