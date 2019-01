Roma, ex Mira Lanza: nello stabile occupato la base dello spaccio dei nord africani

ROMA – smantellata attività di pusher nord africani- Il palazzo, saponificio di fine ‘800 sito tra Lungotevere Gassman e Via Amedeo Avogadro di Roma, era stato più volte sgomberato, ma veniva usato dagli spacciatori come base operativa e dormitorio. Le indagini, condotte con l’ausilio di intercettazioni telefoniche e appostamenti, hanno consentito di arrestare 7 soggetti in flagranza di reato, di denunciarne a piede libero altri 4 e contestare 13 illeciti amministrativi per uso personale.

Gli indagati, organizzati attraverso una precisa divisione di compiti e ruoli, sintomo della familiarità con l’attività di spaccio, sono risultati essere il punto di riferimento di una fitta clientela di consumatori di hashish e marijuana, a testimonianza del forte e datato radicamento nel quartiere Marconi.