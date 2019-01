Migranti, Nordio contro Boldrini: il vero naufragio è casuale, questi sono programmati

Procuratore aggiunto della Repubblica a Venezia ed ex pubblico ministero, Carlo Nordio risponde direttamente alla ex Presidente della Camera Laura Boldrini: il vero naufragio è casuale, questi sono programmati. La Boldrini lo interrompe continuamente e, per zittirlo, la Merlino manda poi la pubblicità.