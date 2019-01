Milano, ”ecco il campo Rom costato centinaia di migliaia di euro”

Condividi

Milano – DOVEVA ESSERE IL CAMPO ROM PIU’ BELLO D’EUROPA

Scrive Silvia Sardone su Facerbook: “Oggi sopralluogo al campo rom di Via Martirano a #Milano: secondo la sinistra qualche anno fa questo doveva essere un campo modello. Spese centinaia di migliaia di euro per le casette, i rom avrebbe dovuto pagare dei canoni per viverci.

Risultato: degrado assoluto, nessuna integrazione, casette distrutte, delinquenti, rifiuti, auto e merce rubata, un disastro totale.

Uno spettacolo che dimostra i fallimenti della sinistra buonista, DA SGOMBERARE SUBITO!