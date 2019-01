Colonialismo, Toia (Pd): il governo butta a mare le relazioni con la Francia

BRUXELLES, 22 GEN – “Ancora una volta gli esponenti del governo sovranista italiano buttano a mare il patrimonio di relazioni esterne dell’Italia per fare una becera propaganda interna di breve durata. Dopo aver insultato per mesi la Commissione europea, con l’unico risultato di farsi bocciare e riscrivere la legge di bilancio, ora i giallo-verdi si inventano una insensata guerra diplomatica con la Francia per avere un nemico esterno da additare e sperare di recuperare i propri elettori delusi”.

E’ quanto osserva in una nota la capodelegazione degli eurodeputati Pd, Patrizia Toia.