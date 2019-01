Libia, leader Tuareg del Fezzan: qui si rischia la guerra, intervenga l’Onu

Il leader Tuareg Ali Kanna, ex capo delle forze armate del Sud-Ovest della Libia sotto il governo di Muammar Gheddafi e oggi alla guida del cosiddetto Esercito del Fezzan, ha lanciato un duro monito contro il rischio di una “guerra a Sebha”, sollecitando “un intervento chiaro da parte delle Nazioni Unite”. L’allarme è stato lanciato dopo il dispiegamento nel Fezzan delle forze del generale Khalifa Haftar, per un’offensiva militare il cui dichiarato obiettivo è “proteggere gli abitanti dai terroristi e dai gruppi criminali” e tutelare le sue infrastrutture petrolifere.

In una conferenza stampa riportata dai media libici, il capo Tuareg ha dichiarato: “Tutti i segnali confermano l’arrivo di questa guerra, dal messaggio mediatico alla situazione tra la popolazione. Pertanto è impellente un intervento immediato per evitarla. Perchè sarà un conflitto diverso da tutti gli altri e convolgere il Fezzan e tutto il Sud”. Se dovesse scoppiare la guerra, ha aggiunto, “si bloccherà la produzione di petrolio, del gas… e senza il Sud non ci sarà uno Stato libico”.