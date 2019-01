Ok del Cdm a reddito di cittadinanza e quota 100

Via libera del Cdm al reddito e quota 100. Questa è “una tappa fondamentale per questa esperienza di governo, sono due misure che non rispondono a estemporanee promesse elettorale ma costituiscono un progetto di politica economica sociale di cui questo governo va fiero”: afferma il premier Giuseppe Conte.

“Prima si facevano vertici sui rimpasti, noi abbiamo fatto tutti i vertici necessari per entrare nella casa degli italiani, per incidere nella vita vera degli italiani. Luigi e Giuseppe, vi dico grazie, sono stati 7 mesi entusiasmanti e i prossimi dieci anni lo saranno altrettanto”, ha detto Matteo Salvini. ansa

Salvini: dedico ‘Quota 100’ alla signora Fornero e al signor Monti

la conferenza stampa di presentazione