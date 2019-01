Migranti, Fico: “L’accoglienza significa crescita e sicurezza”

“L’accoglienza non è una parola astratta, ma significa crescita, sicurezza e benessere”. Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando del tema dell’immigrazione.

“Un territorio che accoglie in modo virtuoso è più solido e coeso. Di questo ho parlato con ricercatori che mi hanno presentato alcuni loro progetti, come l‘accoglienza sostenibile, che ci sono rivelati un valore aggiunto per le comunità”, ha aggiunto.

Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, che spiega: “Hanno analizzato decine di esperienze, molto spesso nate dal basso, che conciliano integrazione e sviluppo della comunità. I modelli su cui si sono concentrati hanno permesso di innescare, in tutta Italia, processi di innovazione e rilancio sociale, con l’avvio di nuove imprese e servizi, sviluppo dell’economia, con il coinvolgimento attivo del territorio e della società civile”, conclude.