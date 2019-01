Brexit, Senaldi: il popolo vota e non puo’ uscire, questa Europa è una gabbia

Brexit, missione impossibile. L’accordo raggiunto da Theresa May con Bruxelles, accordo al ribasso, è stato brutalmente bocciato dal Parlamento inglese: ora il futuro della premier è appeso a un filo, così come il futuro del percorso che dovrebbe portare il Regno Unito fuori dall’Unione. Possibile anche un nuovo referendum, che potrebbe però confermare quanto stabilito dal primo voto.

Sulla vicenda, ospite ad Agorà di Rai 3, interviene il direttore di Libero, Pietro Senaldi: “Trovo abbastanza angosciante che un paese che ha votato un due anni e mezzo fa per uscire dall’Europa non riesca, non possa farlo. Mi viene il sospetto che questa Europa è una gabbia: se un popolo vota e non riesce a uscire dopo così tanto tempo significa che l’Europa è una gabbia“, spiega Senaldi. liberoquotidiano.it