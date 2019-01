Siria, Unicef: 15 bambini “sfollati” uccisi dal gelo (nella zona occupata dagli USA)

Le temperature gelide e la mancanza di assistenza medica hanno ucciso almeno 15 bambini siriani sfollati nelle ultime settimane: lo hanno riferito oggi le Nazioni Unite.Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) ha dichiarato che otto di loro sono morti a causa delle temperature gelide nel campo di Rukban, nel Sud-Est della Siria, e altri sette durante lo spostamento dal bastione jihadista di Hajin, più a Nord.(fonte afp)

Il Campo di trova in mezzo al deserto, a ridosso del confine siro-giordano, e attualmente vi sono circa 60.000 civili sfollati che chiedono di tornare in Siria, ma viene loro impedito perché la Giordania li tiene forzatamente “prigionieri” per ricevere circa $ 450 milioni al mese dalle Nazioni Unite con il pretesto di proteggerli.