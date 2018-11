Siria: 100 profughi morti nella zona occupata dagli Usa

MOSCA – Oltre cento persone sarebbero morte nell’ultimo mese nel campo profughi siriano di Rukban a causa delle scorse condizioni igieniche e della mancanza di assistenza medica: lo sostiene il portavoce del ministero della Salute russo, Serghiei Grabchak, citato dalla Tass.

Il Campo di trova in mezzo al deserto, a ridosso del confine siro-giordano, e attualmente vi sono circa 60.000 civili sfollati che chiedono di tornare in Siria, ma viene loro impedito perché la Giordania li tiene forzatamente “prigionieri” per ricevere circa $ 450 milioni al mese dalle Nazioni Unite con il pretesto di proteggerli.