Gozi (PD): raccolta firme per abolire il reddito di cittadinanza

Sandro Gozi, ex deputato del Partito Democratico, è pronto a raccogliere le firme per abolire il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle: il reddito di cittadinanza.

“La legge non c’è ancora, dunque non possiamo partire con la raccolta delle firme”. Però l’ex sottosegretario agli Affari Europei nei Governi Renzi e Gentiloni sembra avere le idee piuttosto chiare: “Il comitato promotore per un referendum che abroghi il reddito di cittadinanza è sacrosanto, e io sono disposto a metterci la faccia, subito”, ha dichiarato l’ex deputato del Pd, raccogliendo l’invito dell’ex ministro Giuliano Ferrara sul numero de ‘Il Foglio’ di lunedì scorso.(www.lonesto.it)