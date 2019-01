“Niente ergastolo per Battisti”, c’è un accordo del 2017 firmato da Orlando (Pd)

La notizia dell’arresto di Cesare Battisti è uscita da poche ore e già scoppia il caso: «L’Italia si è impegnata per garantire che non sarà applicato l’ergastolo all’ex terrorista», spiega l’ex direttore degli Affari di Giustizia del ministero, Raffaele Piccirillo, che seguì direttamente il caso quando ministro era Andrea Orlando.

Il no all’ergastolo sarebbe previsto dall’accordo, della cosiddetta ‘condizione accettata’, concluso il 5 e 6 ottobre del 2017, quando il ministro della giustizia era Orlando. Per cui a Battisti, una volta estradato, sarà applicata la pena massima di 30 anni». Questo perché in Brasile non c’è l’ergastolo, è vietato dalla Costituzione.