Grecia: scontri e proteste contro la visita della Merkel

di Euronews

Ci sono stati scontri ad Atene tra polizia e manifestanti che protestavano contro la visita della cancelliera tedesca Angela Merkel nella capitale ellenica. Circa mille persone sono scese in piazza nonostante il divieto di manifestare imposto dalla polizia greca.







Dimostranti e agenti in assetto anti sommossa sono entrati in contatto quando il corteo ha cercato di sfondare il cordone di sicurezza predisposto nelle strade del centro della città per dirigersi verso la sede del parlamento. Per respingere l’assalto le forze dell’ordine hanno usato i gas lacrimogeni.

