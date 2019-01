Germania, mancano conducenti di treni: al via corsi speciali per migranti

Certificato di lingua, patente di guida e via. La Germania lavora per integrare i richiedenti asilo fornendo loro un lavoro come conducenti ferroviari. Il land di Baden-Wurttemberg, nel sud-ovest della federazione, è intenzionato a colmare la carenza di posti di lavoro con i non-tedeschi. La necessità di trovare una sistemazione a 44mila richiedenti asilo e lo scarso interesse per la professione dei nazionali che non vogliono salire nella cabina di comando hanno condotto il governo locale a predisporre la speciale strategia.

Il ministero dei Trasporti di Baden-Wurttemberg ha fatto sapere che nel giro di quindici mesi si renderà necessaria l’assunzione di circa mille nuovi conducenti ferroviari per garantire la continuità del servizio su rotaia. Il turn-over vedrà l’amministrazione locale investire in corsi di lingua e di formazione professionale. Chi avrà una buona conoscenza del tedesco potrà accedere alla scuola-guida per i convogli. La speciale politica sarà finanziata dal Land e dalle compagnie di trasporto, che divideranno i costi necessari.