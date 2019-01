Cassazione: lecito filmare la vicina di casa se fa la doccia senza tende

Se non ci sono tende filmare la vicina di casa nuda non è reato. Lo pensa la Cassazione che ha assolto Simone R. di 37 anni dall’accusa di violazione della privacy per aver fotografato e filmato la vicina di casa che usciva dalla doccia senza preoccuparsi della finestra del bagno priva di tende.

Niente tutela della privacy per quegli atti della vita quotidiana che si compiono in casa senza pensare che dall’esterno, magari per l’assenza di tende o vetri schermati alle finestre, chiunque, senza l’utilizzo di alcuna tecnologia particolare ma solo di un normale telefonino, è in grado di filmarli e fotografarli. Per questo ultimo reato, ‘cancellato’ dagli ‘ermellini’, l’imputato era stato condannato a due mesi e quindici giorni nel processo svoltosi con rito abbreviato in primo grado davanti al Tribunale di Busto Arsizio e poi davanti alla Corte di Appello di Milano.