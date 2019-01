Banca Mondiale, si dimette il presidente Jim Yong Kim

Il presidente della Banca Mondiale, il coreano Jim Yong Kim, ha rassegnato le dimissioni e lascerà l’incarico il prossimo 1 febbraio, con oltre tre anni di anticipo rispeto alla scadenza del suo mandato, che nel 2017 era stato rinnovato per altri 5 anni.

Non sono stati rese note le ragioni delle dimissioni, ma è noto che Kim – un convinto ambientalista che aveva spinto per finanziare numerosi progetti per le energie rinnovabili (lobby green) – era in forte disaccordo con la politica dell’amministrazione Trump rispetto ad ambiente e clima. (euronews)