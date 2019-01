Salvini: ”per i trafficanti di esseri umani i porti italiani saranno sempre chiusi”

Condividi

“Quanti migranti accogliamo? Zero, abbiamo già dato”. Così il vicepremier Matteo Salvini, in una diretta Fb. “Su questa scrivania ho firmato il permesso di arrivare in Italia a centinaia di donne e bambini riconosciuti in fuga da associazione serie e che avranno in Italia il loro futuro. Poi basta: per i trafficanti di esseri umani i porti italiani sono erano e saranno chiusi. Grazie a questo traffico gli scafisti comprano armi e droga; io non sarò complice di chi vende a esseri umani per poi comprare armi e droga”. Le “ong non hanno obbedito a indicazioni precise impartite”.

Ong, nave SeaEye si rifiuta di affidare i migranti alla Guardia Costiera libica