Israele chiede ai Paesi arabi 250 miliardi di risarcimenti per gli ebrei

Condividi

TEL AVIV/TUNISI, 7 GEN – In vista dell’annunciato piano di pace regionale del presidente statunitense Donald Trump, Israele ha intenzione di chiedere alla Tunisia 35 miliardi di dollari a titolo di risarcimento per l’abbandono forzato di beni e proprietà da parte di cittadini di fede ebraica nel 1948, anno di costituzione dello Stato ebraico. Lo ha riferito il notiziario ‘Hadashot’ della televisione commerciale israeliana. La notizia e’ stata subito rilanciata anche dai media tunisini.

”E’ giunto il momento – ha detto a ‘Hadashot’ il ministro per l’Eguaglianza sociale dello Stato ebraico, Gila Gamliel (Likud) – di correggere le ingiustizie storiche dei pogrom nei paesi arabi e in Iran risarcendo centinaia di migliaia di ebrei che hanno perduto le loro proprietà. Si tratta di un loro diritto”. I risarcimenti – secondo ‘Hadashot’ – ammonterebbero complessivamente a 250 miliardi di dollari, con quote differenti tra i vari paesi (Iraq, Marocco, Siria, Egitto, Yemen, Iran, Libia e Tunisia). L’importo richiesto alla Libia dovrebbe essere di 15 miliardi di dollari.