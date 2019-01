Sindaco Brindisi: in nome della Costituzione dichiaro aperto il porto

BRINDISI, 5 GEN – “Brindisi si unisce all’appello di tanti altri sindaci italiani ed in nome della Costituzione e dei basilari diritti umani dichiara aperto il proprio porto per accogliere le tante vite umane rese ostaggio da giorni nel Mediterraneo da una politica disumana e di chiusura che non possiamo condividere”. Lo dice il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, al governo della città al vertice di una coalizione di centrosinistra.

“Brindisi è città dell’accoglienza – prosegue – e non è accettabile la speculazione politica su un tema delicato come l’immigrazione affrontandolo come mero raccoglitore di facili consensi. Non è accettabile che ne facciano le spese vite innocenti in serio pericolo”.