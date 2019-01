Comune di Napoli cerca aiuti e natanti per i migranti della Seawatch

Dopo essersi detto disposto ad accogliere i migranti a bordo della nava Seawatch3, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, con l’amministrazione comunale, ha deciso di mettere a disposizione una pagina del sito del Comune di Napoli per tutti i cittadini intenzionati ad aiutare materialmente le persone ospitate sulla Seawatch3.

Si legge sul sito, nella pagina dedicata: “Il Sindaco di Napoli, nell’accogliere gli inviti e le sollecitazioni che stanno pervenendo in gran numero da parte di associazioni, residenti e professionisti, invita i cittadini a comunicare liberamente la propria disponibilità a fornire aiuti concreti ai migranti in difficoltà mediante la compilazione del form. Per aiutare donne, bambini e persone in pericolo che, da giorni, sono in mare al freddo con condizioni meteorologiche proibitive“.