Sicurezza, senatore M5s vicino a Fico: ”decreto incostituzionale e stupido”

“Ecco quello che si ottiene emanando un decreto incostituzionale e stupido, a solo scopo propagandistico, che auspicabilmente sara’ smontato dalla Consulta: creare illegalita’ dove non c’era, ridurre l’integrazione peggiorando le condizioni di vita di italiani e stranieri, far fare bella figura ai sindaci del Pd che hanno contribuito a creare il falso problema dell’immigrazione e ora passano per i paladini dell’integrazione. Filotto insomma…”.

Lo scrive su facebook Matteo Mantero, senatore M5s vicino alle posizioni di Roberto Fico. Il 7 novembre scorso Mantero non ha partecipato al voto di fiducia sul decreto sicurezza dichiarandosi contrario alle misure in esso contenute. “La prossima volta proviamo ad ascoltare i nostri sindaci, come quelli di Roma e Torino ad esempio, che avevano esposto in maniera chiara e non strumentale come stanno facendo Orlando & C. le problematiche che avrebbe causato questo decreto”, vaneggia il senatore pentastellato.