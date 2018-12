Islam, Gran Muftì salafita vieta di fare gli auguri ai cristiani

Fare gli auguri ai cristiani durante le loro festività è come “se approvassimo la genuflessione davanti alle loro croci”. Così si legge in un editto emesso nientemeno che dal Gran Muftì dell’Iraq, figura istituzionale che rappresenta la massima autorità religiosa della confessione sunnita nel Paese.

L’editto, pronunciato dal Gran Muftì Mehdi al Someidi in un video postato sulla pagina Facebook ufficiale della Casa degli Editti irachena, ha provocato le dure proteste del cardinale e Patriarca cattolico iracheno Louis Raphaël I Sako, che ha definito il Gran Muftì “persona non integra”.”Sua Eminenza il Gran Mufti della Repubblica, lo sceicco Mehdi bin Ahmed al Sumeidi dichiara: Non è ammesso festeggiare il capodanno nè fare gli auguri o partecipare a questo evento”, cita il comunicato pubblicato su Facebook, ricordando ai musulmani che “chi fa gli auguri ai nazareni nelle loro feste è come se approvasse la genuflessione alle loro croci”.