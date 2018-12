Ponte Genova: Autostrade acquista terreni che saranno espropriati per la ricostruzione

GENOVA, 28 DIC – Autostrade ha chiuso una trattativa con alcune aziende che a seguito del crollo di ponte Morandi hanno chiuso la loro attività. Con 20 milioni di euro utilizzati, a seconda dei casi, per rimborsi, acquisto aree e depositi o investimenti in nuovi macchinari, l’accordo è stato siglato nei giorni scorsi.

Contemporaneamente Aspi è entrata in possesso di terreni ed edifici che, in vista del cantiere per la realizzazione del nuovo viadotto, dovranno essere espropriati. Autostrade dice che non si opporrà all’esproprio, anche perché i costi, come previsto da un decreto del commissario, ricadono su Aspi. Secondo Aspi, l’operazione sarebbe stata fatta per dare risorse immediate alle aziende.