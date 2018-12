Roma, proteste Ncc: bruciato fantoccio di Di Maio, benzina gettata in piazza

Un fantoccio con le fattezze di Luigi Di Maio è stato bruciato in piazza della Repubblica a Roma durante la protesta degli Ncc (Noleggio auto con conducente) contro le ‘Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea’ contenute nella manovra. “Salvini e Di Maio devono venire in piazza o rimaniamo qui fino a Capodanno”, hanno urlato in piazza molti manifestanti. La rabbia di alcuni dimostranti è esplosa dopo il ritorno dei rappresentanti dal Quirinale. In molti chiedono subito risposte dal governo.

Un manifestante romano di 50 anni, Stefano Belluzzi, ha lanciato della benzina in piazza e ha detto: “È un gesto estremo per far capire che siamo decisi ad andare avanti. Se non arrivano risposte entro stasera dal governo mi do fuoco. Toninelli ha tolto la dignità alle persone che lavorano”.