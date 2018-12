Lavoro: assunti meno di 16 precari su 100 nel 2017

La regione dove piu’ spesso il sogno di un posto fisso diventa realta’ e’ l’Umbria, con il 21,8% di stabilizzazioni nel corso dell’anno, seguono la Lombardia e il Lazio. Agli ultimi posti ci sono, invece, la Calabria (in fondo alla classifica con il 6,7%), la Basilicata e la Valle D’Aosta. Succede cosi’ che, in particolare nelle regioni del Sud, gli anni di precariato si allungano. Ha piu’ di cinque anni di anzianita’ sul lavoro il 35,7% dei precari della Sicilia e il 31,3% di quelli della Calabria, un livello tre volte superiore a quello della Lombardia (10,7%) e in peggioramento. ANSA

