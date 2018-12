Germania: proposta una tassa destinata alle moschee

di Euronews

Un’imposta sul reddito destinata alle moschee. Come per la chiesa cattolica e quella protestante, la Germania potrebbe introdurre una “tassa per le moschee”, per finanziarne le attività e i luoghi di culto. Il prelievo sarebbe una sorta di otto per mille, ma su base mensile e direttamente alla fonte.