Imola: Salvini a testa in giù in piazza sugli addobbi di Natale

Imola, vigilia di Natale…l’albero e gli addobbi della piazza, vengono nella notte ricoperto con l’immagine di Salvini a testa in giù. Mi auguro che vengano messi in galera per un po’ sti poveracci….così da schiarirgli le idee

“Imola, manifesti di Matteo Salvini a testa in giù sull’albero in piazza il simbolo del Natale imolese addobbato con alcune vignette nelle quali il vicepremier diventa ‘l’appeso”

Lo scrive Lucia Borgonzoni su Facebook