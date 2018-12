Tsunami in Indonesia: oltre 200 morti e centinaia di feriti

di Ansa

Sono almeno 222 i morti e centinaia i feriti dopo lo tsunami innescato da un’eruzione vulcanica nello stretto ella Sonda, in Indonesia. Ma il timore è che il bilancio si destinato ancora a salire.Centinaia di edifici sono stati spazzati via dall’onda, che ha colpito la costa di Sumatra meridinale e la parte occidentale di Giava attorno alle 21.30 (15.30 in Italia) di ieri dopo che un vulcano, conosciuto come il “figlio” del Krakatoa, è eruttato. L’ha riferito il portavoce dell’agenzia nazionale per il disastri Sutopo Purwo Nugroho.

Un video drammatico postato sui social media mostra un muro di acqua che si abbatte su un concerto del gruppo pop “Seventeen”, trascinando via i membri della band dal palco. In seguito in un post su Instagram il frontman Riefian Fajarsyah ha raccontato che il bassista della band e il manager sono stati uccisi, mentre la moglie è dispersa.