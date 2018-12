Global compact ONU, presidente commissione Affari Costituzionali (M5s): tra tre mesi l’Italia aderirà

“Non è la prima volta e non sarà l’ultima che non sono d’accordo con Salvini. Intanto però la scelta di rinviare la decisione sul Global compact è stata saggia. E sono certo che tra tre mesi l’Italia aderirà. Anche noi del M5S avremo molte occasioni per riflettere e discutere”.

Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, ammette senza problemi che nel M5S convivono orientamenti e sensibilità diverse sull’immigrazione. Lui, in sintesi, sembra pensarla come il presidente della Camera, Roberto Fico che ieri, ha ribadito che l’Italia deve approvare il Global compact sottolineando che non sarà il sovranismo imperante nel mondo a risolvere una questione di portata globale. (repubblica.it)

