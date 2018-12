Banche, con la riforma Renzi le Bcc rischiano buco da 2,5 miliardi di euro

Condividi

L’applicazione della riforma Renzi alle Banche di credito cooperativo rischia di aprire al prossimo bilancio un buco nel sistema di circa due miliardi e mezzo di euro, cifra capace di cancellare dalla mappa l’ intero universo Bcc.

La riforma, varata per decreto dal governo Renzi a inizio 2016 sotto dettatura di Banca d’ Italia, imponeva a tutte le circa 300 vecchie casse rurali di entrare in una holding, strutturata in società per azioni, con almeno un miliardo di capitale.