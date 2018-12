Senza biglietto e con lo zaino pieno di droga: gambiano in manette

Lecce – Essere salito senza biglietto su un treno è costato davvero caro ad un gambiano di 19 anni. Non per una multa ricevuta ma per essere stato scoperto dalla polizia a trasportare oltre mezzo kg di droga nel suo zaino.

Lo straniero aveva preso un convoglio regionale che collega Lecce a Bari senza, però, acquistare il regolare titolo di viaggio. Forse sperava di poter effettuare il tragitto senza incorrere in controlli ma il suo desiderio è svanito quando il capotreno, nel corso del suo lavoro, gli ha chiesto di esibire il biglietto. A quel punto è iniziata una discussione che ha costretto il dipendente delle ferrovie a far intervenire la polizia. Gli agenti, intervenuti a bordo del mezzo, hanno prima fermato il gambiano e poi lo hanno sottoposto a controlli.