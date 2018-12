Il Qatar valuta di aumentare la partecipazione in Deutsche Bank

Secondo quanto riportato dal quotidiano Handelsblatt, il Qatar sta valutando di aumentare la propria partecipazione in Deutsche Bank (DBKGn.DE). La famiglia reale del Qatar detiene già una partecipazione del 6,1% in Deutsche Bank e controlla oltre il 9%, prendendo in considerazione le posizioni derivate, ha detto Handelsblatt.

“Investiremo in una grande istituzione finanziaria in Germania. Questo è stato discusso a margine del Forum di Doha e sarà annunciato a breve “, ha detto a Handelsblatt Yousuf Mohamed Al-Jaida, CEO del centro finanziario statale del Qatar.