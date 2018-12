Bersani: serve una sinistra che dialoghi con M5s, Fico è un’ottima persona

Condividi

“Una volta finita la tragicommedia con l’Europa, resteranno solo le bandierine, indigeste ai rispettivi elettorati. E presto si vedrà come i 5 stelle non saranno in grado di reggere a un’onda profonda di destra che si muove in Italia e nel mondo. Temo che la delusione tra i loro elettori andrà a ingrossare la Lega: sta già avvenendo”.

Lo ha sostenuto in una intervista al Fatto Quotidiano l’ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani, fondatore di Mdp-Articolo 1 poi confluita in Liberi e Uguali.Quanto alla sinistra, “serve una cosa nuova, una cesura e una ripartenza. Neanche l’attuale campo della sinistra – ha osservato – è in grado di far fronte all’onda di destra. Chi vuole fare un partitino centrista alla Ciudadanos o alla Macron lo facesse. E anche chi vuole fare il radical-De Magistris. Ma qui serve una forza di sinistra larga, popolare e con vocazione di governo, e che metta le mani e i piedi nel tema sociale”.