Pd, Martina. “serve un governo ombra”

“Propongo che la prossima Assemblea nazionale Pd lanci un percorso costituente che coinvolga dopo le europee tante energie del campo riformista e democratico che sta fuori da noi. Penso alle piazze che hanno coinvolto tanti cittadini, dando un messaggio di grande disponibilità a costruire un nuovo progetto, senza ansia di definirne la forma. Possiamo passare dal Pd ai ‘Democratici italiani’, ma gli strumenti sono conseguenti all’obiettivo”.

Lo ha detto Maurizio Martina in una intervista a La Stampa spiegando che “io mi candido a fare solo il segretario e in questi mesi ho lavorato solo per l’unità del Pd. La nostra proposta guarda più al futuro, non si rivolge al passato. Bisogna rompere vecchi schemi oltre le correnti e le aree viste fino a qui. Noi non bastiamo, ma siamo fondamentali per l’alternativa a questa destra».